Marché de noël Levet, 12 décembre 2021, Levet.

Marché de noël Levet

2021-12-12 09:00:00 – 2021-12-12 18:00:00

Levet Cher Levet

Décorations de tables et divers objets décoratifs, livres, bijoux, pierres, parfums, bougies, et divers métiers de bouche… Le père Noël en personne sera à Levet toute la journée, ce qui ravira les enfants. Aussi, l’association Arc-en-Ciel proposera des ateliers dessin – peinture pour occuper vos enfants, pendant, peut-être, vos derniers achats… Le comité des fêtes de Levet proposera une petite restauration sur place et une buvette.

Décorations et idées cadeaux pour les fêtes de fin d’année à dénicher au cœur des chalets et de la salle des fêtes de Levet. Le père Noël en personne sera à Levet toute la journée !

comitefetes.levet@gmail.com +33 6 45 84 45 19

comité des fetes de levet

Levet

