Marché de Noël « Les Rubans de la Vie » Chantilly, 23 novembre 2021, Chantilly.

Marché de Noël « Les Rubans de la Vie » Chantilly

2021-11-23 – 2021-11-27

Chantilly Oise

Et oui,Noël approche à grande vitesse.

Les doigts de fée de nos adhérents sont mobilisés pour créer des objets , qui nous l’espérons vous plairont et trouveront leur place au pied du sapin.

Il sera également ouvert le mardi et le jeudi de 9h00 à 17h00 jusqu’au 16 décembre.

+33 6 28 72 77 83

Espace Ressources Cancers

Chantilly

