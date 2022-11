marché de Noël- Les Pintades Toniques Flers, 10 décembre 2022, Flers.

marché de Noël- Les Pintades Toniques

Marché couvert Place Saint Germain Place Vayssières Flers Orne Place Saint Germain Marché couvert

2022-12-10 15:30:00 – 2022-12-10

Place Saint Germain Marché couvert

Flers

Orne

Ses sapins, ses guirlandes, ses cadeaux, ses illuminations…et désormais: ses Pintades Toniques!!!

Dans la tradition des Christmas Carols, ce trio vocal à la fois croustillant et fondant, vous propose avec élégance, tempo et harmonie de vous faire patienter avant la bûche glacée. Marie Krismeuss, Carole Krismeuss et Jeanne Goebels carillonneront pour vous avec une bonne humeur tout à fait communicative, en extérieur, en intérieur et même entre les deux!

Poilade garantie!

14h30, 15h30, 16h30

+33 2 33 65 06 75 https://www.flerstourisme.fr/

Place Saint Germain Marché couvert Flers

