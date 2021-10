Les Grandes-Ventes Les Grandes-Ventes Les Grandes-Ventes, Seine-Maritime Marché de Noël Les Grandes-Ventes Les Grandes-Ventes Catégories d’évènement: Les Grandes-Ventes

Seine-Maritime

Marché de Noël Les Grandes-Ventes, 27 novembre 2021, Les Grandes-Ventes. Marché de Noël 2021-11-27 10:00:00 – 2021-11-27 18:00:00

Les Grandes-Ventes Seine-Maritime Les Grandes-Ventes ALAJ organise son 8ème marché de Noël. Nombreux exposants, présence du Père Noël sur les deux jours. Rdv à la salle Paul Godefroy.

Entrée gratuite !

Avec le respect des consignes sanitaires. Pass sanitaire obligatoire. ALAJ organise son 8ème marché de Noël. Nombreux exposants, présence du Père Noël sur les deux jours. Rdv à la salle Paul Godefroy.

Entrée gratuite !

Avec le respect des consignes sanitaires. Pass sanitaire obligatoire. victorine-du76@hotmail.fr ALAJ organise son 8ème marché de Noël. Nombreux exposants, présence du Père Noël sur les deux jours. Rdv à la salle Paul Godefroy.

Entrée gratuite !

Avec le respect des consignes sanitaires. Pass sanitaire obligatoire. dernière mise à jour : 2021-09-30 par

Détails Catégories d’évènement: Les Grandes-Ventes, Seine-Maritime Autres Lieu Les Grandes-Ventes Adresse Ville Les Grandes-Ventes lieuville 49.78375#1.2317