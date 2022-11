Marché de Noël – « Les Féeries de Noël » Graveson, 8 décembre 2022, Graveson.

Marché de Noël – « Les Féeries de Noël »

Cours National Graveson Bouches-du-Rhne

2022-12-08 – 2022-12-11

Graveson

Bouches-du-Rhne

Graveson

Le nouveau marché de Noël de Graveson, rebaptisé « Les Féeries de Noêl », sera

désormais installés en centre-ville (Cours National, Place Henri Dunant, Avenue Frédéric Mistral et Rue de la Poste).



40 exposants vous donnent rendez-vous pour un grand marché piéton à ciel ouvert avec la gastronomie, la décoration et la mode comme thématiques, et avec de nombreuses animations gratuites pour les enfants : patinoire, manège, château gonflable, déambulations féériques, spectacles pyrotechniques, illuminations festives, sapin géant, présence du Père Noël et de ses mascottes, chants de Noël interprétés par les élèves des écoles de Graveson…



Jeudi 8 Décembre de 17h à 20h :

17h : Ouverture du marché.

De 16h30 à 20h : Patinoire pour les enfants.

De 18h à 20h : Présence du Père Noël et de ses mascottes.

18h30 : Embrasement devant le Musée Auguste Chabaud.

Fabrication de déco de Noël avec l’AGEP (Maison des Arts).



Vendredi 9 Décembre de 10h à 21h :

17h : Chant de Noël par les enfants des écoles sur la Place Henri Dunant.

De 16h30 à 20h : Patinoire pour les enfants.

18h30 : Histoire du Père Noël en vidéo mapping sur la façade du Musée Auguste Chabaud, suivie d’une petite surprise mais chut ! Puis déambulation des anges de Noël.

Fabrication de déco de Noël avec l’AGEP (Maison des Arts).



Samedi 10 Décembre de 10h à 20h :

De 10h à 12h30 et de 14h à 19h : Maquillage pour les enfants (Maison des Arts), structure gonflables et sculpture de ballons, présence du Père Noël et de ses mascottes.

De 10h à 20h : Patinoire pour les enfants.

18h : Histoire du Père Noël en vidéo mapping sur la façade du Musée Auguste Chabaud, suivie d’une petite surprise mais chut ! Puis déambulation de la parade lumineuse.

Fabrication de déco de Noël avec l’AGEP (Maison des Arts).



Dimanche 11 Décembre de 10h à 19h :

De 10h à 12h30 et de 14h à 18h : Maquillage pour les enfants (Maison des Arts), structure gonflables et sculpture de ballons, présence du Père Noël et de ses mascottes. Patinoire pour les enfants.

Fabrication de déco de Noël avec l’AGEP (Maison des Arts).



Durant la durée du marché :

– Manège pour enfants.

– Mini ferme des P’tits Anes.

– Animations par Radio Pays d’Arles.

Marché de Noël de Graveson.

office.tourisme@ville-graveson.fr +33 4 90 95 88 44 http://www.graveson-provence.fr/

Graveson

dernière mise à jour : 2022-11-14 par