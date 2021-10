Ozenx-Montestrucq Ozenx-Montestrucq OZENX MONTESTRUCQ, Pyrénées-Atlantiques Marché de Noël : Les créateurs Ozenx-Montestrucq Ozenx-Montestrucq Catégories d’évènement: OZENX MONTESTRUCQ

Marché de Noël : Les créateurs Ozenx-Montestrucq, 12 décembre 2021, Ozenx-Montestrucq. Marché de Noël : Les créateurs Salle des fêtes Route de Narp Ozenx-Montestrucq

2021-12-12 10:00:00 – 2021-12-12 18:00:00 Salle des fêtes Route de Narp

Ozenx-Montestrucq Pyrénées-Atlantiques Ozenx-Montestrucq EUR 5 Journée créative, salon avec la présence de créateurs pros ou amateurs qui viennent vendre leurs créations et vous proposent des ateliers pour créer vos propres cadeaux

Présence du Père Noël

Instants musicaux par Landry Verdy tout au long de la journée

Présence du Père Noël

+33 6 42 13 46 70

Présence du Père Noël

Instants musicaux par Landry Verdy tout au long de la journée Association BAM

Salle des fêtes Route de Narp Ozenx-Montestrucq

