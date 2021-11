Lille Espace des Acacias Lille, Nord Marché de Noël – Les 3, 4 et 5/12 Espace des Acacias Lille Catégories d’évènement: Lille

du vendredi 3 décembre au dimanche 5 décembre à Espace des Acacias

Des idées pour remplir la hotte… Comme chaque année, durant cette période de l’Avent, les stands du marché de Noël, pleins de lumières et de couleurs, s’installent au premier étage et salle de la rotonde de l’Espace des Acacias. 35 exposants vous proposeront pour vos fêtes de fin d’année des produits du terroir et du monde : pâtisseries, confiseries, chocolats, miels, art et décoration de la table, cadeaux, bijoux et artisanat… Horaires d’ouverture : n Vendredi 3 décembre, de 17h à 21h n Samedi 4 décembre, de 9h à 19h n Dimanche 5 décembre, de 10h à 18h

Entrée libre, pass sanitaire obligatoire

Les 3, 4 et 5 décembre, à l’espace des Acacias, place Hentgès, aura lieu le traditionnel marché de Noël… Espace des Acacias Espace des Acacias Hellemmes Lille Hellemmes Nord

