MARCHÉ DE NOËL LE VENDREDI 9 DÉCEMBRE 2022 DE 16H À 21H

place de l’Europe Teyran Hérault

Le Marché de Noël se tiendra place de l’Europe, le vendredi 9 décembre de 16h à 21h.

La municipalité a sélectionné 38 exposants venus de toute la région, en privilégiant la qualité et l’artisanat. Ces créateurs et artisans qui prendront place sous les tentes ou en extérieur vous présenteront leurs réalisations et idées pour vos cadeaux de Noël.

Venez nombreux, pour partager le métier et la passion de ces créateurs et artisans et goûter à notre traditionnel vin chaud offert par la municipalité.

