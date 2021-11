Le Russey Le Russey Doubs, Le Russey Marché de Noël Le Russey Le Russey Catégories d’évènement: Doubs

Le Russey

Marché de Noël Le Russey, 18 décembre 2021, Le Russey. Marché de Noël Le Russey

2021-12-18 15:00:00 – 2021-12-18 23:00:00

Le Russey Doubs Le Russey Venez participer au marché de Noël où vous découvrirez les artisans locaux mais également un spectacle inédit de lumières en Mapping 3D . Animations diverses : jeux, présence du Père-Noël, balades à poney, show lumineux sur échasses, maquillage, présence du Père-Noël…Buvette et petite restauration sur place. +33 3 81 43 72 35 Venez participer au marché de Noël où vous découvrirez les artisans locaux mais également un spectacle inédit de lumières en Mapping 3D . Animations diverses : jeux, présence du Père-Noël, balades à poney, show lumineux sur échasses, maquillage, présence du Père-Noël…Buvette et petite restauration sur place. Le Russey

dernière mise à jour : 2021-11-26 par

Détails Catégories d’évènement: Doubs, Le Russey Autres Lieu Le Russey Adresse Ville Le Russey lieuville Le Russey