Le Relecq-Kerhuon

Marché de Noël – Le Relecq Kerhuon Le Relecq-Kerhuon, 5 décembre 2021, Le Relecq-Kerhuon. Marché de Noël – Le Relecq Kerhuon 2021-12-05 10:00:00 – 2021-12-05 18:30:00 Rue Jean Zay Le Relecq-Kerhuon

Le Relecq-Kerhuon Finistère Artistes, créateurs et artisans se donnent rendez-vous pour y exposer leurs plus belles réalisations. L’occasion de trouver les bonnes idées cadeaux qui feront leur petit effet sous le sapin. Les stands de 60 exposants de Bretagne regorgeront de trésors : mode, déco, bijoux, gourmandises, petit mobilier, surprises… Ateliers de création en papier recyclé par Gaëlle Mevel de «Ty Paper ». Tombola des créateurs, photos avec le Père Noël, maquillage enfants. Restauration salée et douceurs sucrées sur place. À 18h30, un feu d’artifice embrasera le ciel en musique, près de l’Astrolabe, en clôture du Marché de Noël. culture@mairie-relecq-kerhuon.fr +33 2 98 28 61 31 https://www.lerelecqkerhuon.bzh/agenda/marche-de-noel-et-feu-dartifice/ Artistes, créateurs et artisans se donnent rendez-vous pour y exposer leurs plus belles réalisations. L’occasion de trouver les bonnes idées cadeaux qui feront leur petit effet sous le sapin. Les stands de 60 exposants de Bretagne regorgeront de trésors : mode, déco, bijoux, gourmandises, petit mobilier, surprises… Ateliers de création en papier recyclé par Gaëlle Mevel de «Ty Paper ». Tombola des créateurs, photos avec le Père Noël, maquillage enfants. Restauration salée et douceurs sucrées sur place. À 18h30, un feu d’artifice embrasera le ciel en musique, près de l’Astrolabe, en clôture du Marché de Noël. dernière mise à jour : 2021-09-28 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Le Relecq-Kerhuon Autres Lieu Le Relecq-Kerhuon Adresse Rue Jean Zay Le Relecq-Kerhuon Ville Le Relecq-Kerhuon