Le Pin-la-Garenne Le Pin-la-Garenne Le Pin-la-Garenne, Orne Marché de Noël – Le Pin-la-Garenne Le Pin-la-Garenne Le Pin-la-Garenne Catégories d’évènement: Le Pin-la-Garenne

Orne

Marché de Noël – Le Pin-la-Garenne Le Pin-la-Garenne, 18 décembre 2021, Le Pin-la-Garenne. Marché de Noël – Le Pin-la-Garenne Le Pin-la-Garenne

2021-12-18 10:00:00 10:00:00 – 2021-12-19 19:00:00 19:00:00

Le Pin-la-Garenne Orne Le Pin-la-Garenne Orne Pour son marché de noël, la commune vous propose différentes activités:

– Photo avec le père noël

– Atelier de création gratuit

– Partie restauration : buvette et crêpes

Entrée gratuite Pour son marché de noël, la commune vous propose différentes activités:

– Photo avec le père noël

– Atelier de création gratuit

– Partie restauration : buvette et crêpes

Entrée gratuite christine-patin@orange.fr +33 2 33 83 80 12 Pour son marché de noël, la commune vous propose différentes activités:

– Photo avec le père noël

– Atelier de création gratuit

– Partie restauration : buvette et crêpes

Entrée gratuite Le Pin-la-Garenne

dernière mise à jour : 2021-11-10 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE

Détails Catégories d’évènement: Le Pin-la-Garenne, Orne Autres Lieu Le Pin-la-Garenne Adresse Ville Le Pin-la-Garenne lieuville Le Pin-la-Garenne