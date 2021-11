Marché de Noël Le Noyer, 28 novembre 2021, Le Noyer.

Marché de Noël Le Noyer

2021-11-28 – 2021-11-28

Le Noyer Cher Le Noyer

L’Association des Parents d’Elèves (APE) Jars – Le Noyer organise son marché de Noël.

Au programme : « Plus de 22 exposants, restauration sur place et déambulation du père Noël accompagné de ses 3 jongleurs et échassiers offrant des ballons sculptés aux enfants. »

Sur présentation d’un pass sanitaire.

apejarslenoyer@gmail.com

L’Association des Parents d’Elèves (APE) Jars – Le Noyer organise son marché de Noël.

Au programme : « Plus de 22 exposants, restauration sur place et déambulation du père Noël accompagné de ses 3 jongleurs et échassiers offrant des ballons sculptés aux enfants. »

Sur présentation d’un pass sanitaire.

© APE Jars – Le Noyer

Le Noyer

dernière mise à jour : 2021-11-17 par