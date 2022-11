Marché de Noël « le Noël des Fées » Félines Félines Catégories d’évènement: Félines

Haute-Loire

Marché de Noël « le Noël des Fées » Félines, 10 décembre 2022, Félines. Marché de Noël « le Noël des Fées »

10 place Jean-Marie Brun Le Bourg Le Jardin des Fées Félines Haute-Loire Le Bourg 10 place Jean-Marie Brun

2022-12-10 14:30:00 14:30:00 – 2022-12-10 18:00:00 18:00:00

Le Bourg 10 place Jean-Marie Brun

Félines

Haute-Loire Félines Samedi 10 décembre marché de Noël à 14h30 : objets de Noël, déco, petits cadeaux, cartes de vœux. Vin chaud. A 16h : goûter du Père Noël (5 €) et photos sur inscription organisé par le Café des Fées et l’association de Parents d’élèves de Félines cafedesfees43@gmail.com +33 6 25 86 30 45 Le Bourg 10 place Jean-Marie Brun Félines

dernière mise à jour : 2022-11-16 par

Détails Catégories d’évènement: Félines, Haute-Loire Autres Lieu Félines Le Jardin des Fées Adresse Félines Haute-Loire Le Bourg 10 place Jean-Marie Brun Ville Félines lieuville Le Bourg 10 place Jean-Marie Brun Félines Departement Haute-Loire

Félines Le Jardin des Fées Félines Haute-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/felines/

Marché de Noël « le Noël des Fées » Félines 2022-12-10 was last modified: by Marché de Noël « le Noël des Fées » Félines Félines Le Jardin des Fées 10 décembre 2022 10 place Jean-Marie Brun Le Bourg Le Jardin des Fées Félines Haute-Loire Félines Haute-Loire

Félines Haute-Loire