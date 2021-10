Le Louroux Le Louroux Indre-et-Loire, Le Louroux Marché de Noël Le Louroux Le Louroux Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Le Louroux

Marché de Noël Le Louroux, 5 décembre 2021, Le Louroux. Marché de Noël 2021-12-05 09:30:00 – 2021-12-05 18:00:00

Le Louroux Indre-et-Loire Le Louroux Au programme de ce marché de Noël :

Concert dans l'église avec chants et instruments tout l'après midi en boucle, photo avec le père noël, ateliers pour les enfants, manège gratuit.

+33 6 43 56 20 93

