Marché de noël Le Grand-Pressigny, 22 décembre 2022, Le Grand-Pressigny.

Marché de noël

Place du Mal Savoie Villars Le Grand-Pressigny Indre-et-Loire

2022-12-22 14:00:00 – 2022-12-22 20:00:00

Marché gastronomique et artisanal aux couleurs de Noël. Idéal pour faire ses derniers achats pour le réveillon. Vente de jouets par la Croix rouge , stand photo avec le Père Noël, chorale itinérante et son concert dans l’église. A 18h30, cavalcade de tracteurs illuminés. Buvette, vin chaud, petite restauration sur place et tombola.

Marché gastronomique et artisanal aux couleurs de Noël. Chorale itinérante et son concert dans l'église.

A 18h30 cavalcade de tracteurs illuminés. Buvette, vin chaud, petite restauration sur place et tombola.

sandrine.veron0780@orange.fr +33 6 75 69 90 25

Pixabay – Blende12

dernière mise à jour : 2022-11-19 par