MARCHÉ DE NOËL LE DIMANCHE 11 DÉCEMBRE 2022 DE 10H À 18H AU GALION. Saint-Mathieu-de-Tréviers, 11 décembre 2022

Le dimanche 11 décembre 2022 de 10h à 18h au Galion. Le Marché de Noël de la commune de Saint Mathieu de Tréviers se déroulera le dimanche 11 décembre 2022 de 10h à 18h au Galion. Organisé par l’association « Les Pros de Saint Mathieu de Tréviers », le Marché de Noël est une belle occasion pour trouver des cadeaux originaux auprès des créateurs et producteurs locaux ou tout simplement pour passer un bon moment en famille ou entre amis. Vente de produits locaux – Restauration sur place – Animations. + d’infos : lesprosdestm@gmail.com Marché de Noël

