MARCHÉ DE NOËL – LE CRÈS
Le Crès, 10 décembre 2021

2021-12-10 – 2021-12-12

Rendez-vous du 10 au 12 décembre 2021, au cœur du Centre Ancien pour partager un moment de fête inédit !

►Un véritable village de Noël composé d’authentiques chalets en bois accueillant une cinquantaine d’artisans, créateurs et restaurateurs !

Vous pourrez faire vos emplettes de Noël, passer commande au Père-Noël et ajouter des mets d’exception à vos menus de fête. Et pourquoi pas vous restaurer en journée ou en soirée sous un ciel étoilé, tout en assistant aux spectacles et concerts de Noël programmés pour l’occasion.

Pain d’épices, foie gras, vin chaud et autres gourmandises vous attendent durant tout le week-end.

Programme détaillé à venir

