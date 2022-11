Marché de Noël Le Cheylard Le Cheylard Le Cheylard Catégories d’évènement: Ardèche

2022-12-10 – 2022-12-11

Ardèche Le Cheylard Flâner sous un chapiteau de 500m2 au marché de noël du Cheylard pour découvrir gastronomie et artisanat place Saléon Terras, vente de bijoux par les fabricants de la vallée du bijou à la Chapelle et découvrez le Jeu Aventure à la Maison du bijou. accueil@ardeche-hautes-vallees.fr +33 4 75 64 80 97 https://www.ardeche-hautes-vallees.fr/ Place Saléon Terras et Rue St Joseph Place Saléon Terras et La Chapelle Le Cheylard

