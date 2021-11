Le Champ-Saint-Père Le Champ-Saint-Père 85540, Le Champ-Saint-Père MARCHÉ DE NOÊL Le Champ-Saint-Père Le Champ-Saint-Père Catégories d’évènement: 85540

Le Champ-Saint-Père

MARCHÉ DE NOÊL Le Champ-Saint-Père, 27 novembre 2021, Le Champ-Saint-Père. MARCHÉ DE NOÊL Ecole Saint Pierre 30 rue du petit Paris Le Champ-Saint-Père

2021-11-27 – 2021-11-27 Ecole Saint Pierre 30 rue du petit Paris

Le Champ-Saint-Père 85540 Le Champ-Saint-Père ogecstpierrecsp@orange.fr Ecole Saint Pierre 30 rue du petit Paris Le Champ-Saint-Père

dernière mise à jour : 2021-10-27 par

Détails Catégories d’évènement: 85540, Le Champ-Saint-Père Autres Lieu Le Champ-Saint-Père Adresse Ecole Saint Pierre 30 rue du petit Paris Ville Le Champ-Saint-Père lieuville Ecole Saint Pierre 30 rue du petit Paris Le Champ-Saint-Père