Le Ban-Saint-Martin Moselle Le Ban-Saint-Martin Le marché hebdomadaire revêtira ses habits de fête les vendredis 10 et 17 Décembre 2021.

Les exposants habituels seront accompagnés d’artisans d’art de la commune, l’occasion de trouver quelques cadeaux de Noël faits main et de profiter d’un moment convivial dans une ambiance feutrée. +33 3 87 30 13 15 Mairie BSM

