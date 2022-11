Marché de Noël Layrac Layrac Catégories d’évènement: Layrac

Lot-et-Garonne

Marché de Noël Layrac, 4 décembre 2022, Layrac. Marché de Noël

Dans le gymnase Esplanade Charles de Gaule-Avenue Badie Layrac Lot-et-Garonne Esplanade Charles de Gaule-Avenue Badie Dans le gymnase

2022-12-04 – 2022-12-04

Esplanade Charles de Gaule-Avenue Badie Dans le gymnase

Layrac

Lot-et-Garonne Layrac EUR Layrac organise son traditionnel marché de Noël, un divertissement à vivre en famille avant les fêtes ! Retrouvez le Père Noël dans son beau traîneau, en compagnie des mascottes, appréciez l’animation musicale, dégustez vin et marrons chauds… au cœur du village une distribution de bonnets de Noël et plein d’autres animations de rue. Layrac organise son traditionnel marché de Noël, un divertissement à vivre en famille avant les fêtes ! Association La Récré Ville de Layrac

Esplanade Charles de Gaule-Avenue Badie Dans le gymnase Layrac

dernière mise à jour : 2022-11-18 par

Détails Catégories d’évènement: Layrac, Lot-et-Garonne Autres Lieu Layrac Adresse Layrac Lot-et-Garonne Esplanade Charles de Gaule-Avenue Badie Dans le gymnase Ville Layrac lieuville Esplanade Charles de Gaule-Avenue Badie Dans le gymnase Layrac Departement Lot-et-Garonne

Layrac Layrac Lot-et-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/layrac/

Marché de Noël Layrac 2022-12-04 was last modified: by Marché de Noël Layrac Layrac 4 décembre 2022 Dans le gymnase Esplanade Charles de Gaule-Avenue Badie Layrac Lot-et-Garonne Layrac Lot-et-Garonne

Layrac Lot-et-Garonne