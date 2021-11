MARCHE DE NOËL Laurens, 4 décembre 2021, Laurens.

MARCHE DE NOËL Laurens

2021-12-04 10:00:00 10:00:00 – 2021-12-04 18:00:00 18:00:00

Laurens 34480

Samedi 4 Décembre 2021 de 10h à 18h, au Boulodrome de Laurens, Avenue de la Gare, Le Foyer rural de Laurens organise un Marché de Noël : stands de décoration, jouets en bois et en tissus, produits du terroir et d’ailleurs….

Balade en Poney, château gonflable. Visite du Père Noël. Petite restauration sucrée salée, crêpes et vin chaud

Renseignements inscriptions 06 34 35 56 51

Samedi 4 Décembre 2021 de 10h à 18h, au Boulodrome de Laurens, Avenue de la Gare, Le Foyer rural de Laurens organise un Marché de Noël : stands de décoration, jouets en bois et en tissus, produits du terroir et d’ailleurs….

Balade en Poney, château gonflable. Visite du Père Noël. Petite restauration sucrée salée, crêpes et vin chaud

Renseignements inscriptions 06 34 35 56 51

+33 6 34 35 56 51

Samedi 4 Décembre 2021 de 10h à 18h, au Boulodrome de Laurens, Avenue de la Gare, Le Foyer rural de Laurens organise un Marché de Noël : stands de décoration, jouets en bois et en tissus, produits du terroir et d’ailleurs….

Balade en Poney, château gonflable. Visite du Père Noël. Petite restauration sucrée salée, crêpes et vin chaud

Renseignements inscriptions 06 34 35 56 51

foyer rural laurens

Laurens

dernière mise à jour : 2021-10-29 par