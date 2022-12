Marché de Noël Lau-Balagnas, 19 décembre 2022, Lau-Balagnas Agence Touristique des vallées de Gavarnie, CDT65 Lau-Balagnas.

Marché de Noël

2022-12-19 14:30:00 14:30:00 – 2022-12-19 19:30:00 19:30:00

L’association des producteurs et artisans éthiques APPEL (Artisans Petits Paysans en Lavedan) a le plaisir de vous convier à son Marché de Noël le Lundi 19 décembre de 14h30 à 19h30 sur la place de la mairie de Lau-Balagnas et dans la salle des fêtes.

Au programme 30 exposants !

Retrouvez les producteurs bio et agriculture raisonnée, artisans éthiques de nos vallées : Anaïs Mawann créations zéro déchet, Sylvie jolies confections en laine, les bonnes crêpes bio de Camille, un grand choix de vins Bio et du vin chaud au Wine truck de François, Charlotte et ses délicieux produits à base de porc noir de Bigorre, Xavier et ses superbes stylos en bois tourné, Erwann thé et café bio, Simona pour de bonnes tisanes d’hiver, Lydie et Séverine savons naturels homemade, Jana pour les liqueurs qui réchauffent, Carine la couturière et ses belles créations, Faustin pour les créations bois, Fred pour se vêtir chaudement en laine d’Alpaga, Domi passionné de BD d’occasion, Caro et ses très beaux bijoux et création en verre, cuir et wax, Astrid avec de jolies illustrations, Juliette céramiste, Maud et son épicerie de vrac bio, Anaïs les bons légumes bio et le fromage en agriculture raisonnée, Aurélien et ses plantes vivaces, Loïc les pains et viennoiseries chouettement bio, Manu et le bon miel bio des montagnes, Elise et de délicieuses pizzas avec ses légumes bio, Emma et ses sacs fait main, Justine exquise viande de bœuf bio.

Et tout l’après midi un atelier maquillage pour enfants animé par Sandrine de l’atelier Gribouille.

Le Sound System « J’ai mal à la tête » pour un marché de Noël musical et festif.

Tombola organisée avec de magnifiques lots à gagner.

Dégustez les bonnes tapas et autres gourmandises des producteurs accompagnées d’un bon vin chaud, ou frais, et de bière bio.

Venez nombreux soutenir cette belle initiative et parlez-en autour de vous !

