2022-12-04

Hautes-Pyrnes Lascazères Un marché de Noël organisé au profit des écoles de Lascazères/Soublecause, avec des animations tout au long de la journée.

L’occasion de faire vos achats de Noël ! Au programme :

Divers exposants artisans commerçants locaux.

Bourse aux jouets

Possibilité de se restaurer sur place : Snack – Gâteaux – Buvette

Promenade en calèche avec le Père Noël

