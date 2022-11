Marché de Noël L’Art et Création Daoulas Daoulas Catégories d’évènement: 29460

29460 Daoulas L’Art et Création organise son marché de Noël, au programme :

– Art et artisanat local, invités et résidents de l’Art et Cré et la Chouette,

– Musique par Arthur Manuel (folk),

– Contes pour enfants par Céline Gumuchian,

Buvette et petite restauration ! larecre@mailo.com L’art et création 15/18 rue de l’église Daoulas

