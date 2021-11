Larressore Larressore Larressore, Pyrénées-Atlantiques Marché de Noël Larressore Larressore Catégories d’évènement: Larressore

Pyrénées-Atlantiques

Marché de Noël Larressore, 19 décembre 2021, Larressore. Marché de Noël Larressore

2021-12-19 11:00:00 – 2021-12-19 19:00:00

Larressore Pyrénées-Atlantiques Larressore EUR 0 0 Marché de créateurs et de producteurs. Nombreuses animations familiales. Restauration sur place avec vin chaud, goûter de Noël. Marché de créateurs et de producteurs. Nombreuses animations familiales. Restauration sur place avec vin chaud, goûter de Noël. +33 6 98 56 75 59 Marché de créateurs et de producteurs. Nombreuses animations familiales. Restauration sur place avec vin chaud, goûter de Noël. APE Larressore

Larressore

dernière mise à jour : 2021-11-26 par Office de Tourisme Pays Basque

Détails Catégories d’évènement: Larressore, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Larressore Adresse Ville Larressore lieuville Larressore