Lans Lans Lans, Saône-et-Loire MARCHE DE NOEL Lans Lans Catégories d’évènement: Lans

Saône-et-Loire

MARCHE DE NOEL Lans, 4 décembre 2021, Lans. MARCHE DE NOEL Salle des Fêtes Grande Rue Lans

2021-12-04 – 2021-12-05 Salle des Fêtes Grande Rue

Lans Saône-et-Loire Lans EUR Le Père Noël fait une escale à Lans. Comme lui, venez visiter nos exposants et mettre une touche finale à vos cadeaux de Noël.

Vous pourrez également profiter d’une tartiflette faite maison accompagnée d’une bière de Noël. Tout y est pour vous accueillir dans la bonne humeur.

Pass sanitaire obligatoire. mdnlans@gmail.com Le Père Noël fait une escale à Lans. Comme lui, venez visiter nos exposants et mettre une touche finale à vos cadeaux de Noël.

Vous pourrez également profiter d’une tartiflette faite maison accompagnée d’une bière de Noël. Tout y est pour vous accueillir dans la bonne humeur.

Pass sanitaire obligatoire. Salle des Fêtes Grande Rue Lans

dernière mise à jour : 2021-11-26 par

Détails Catégories d’évènement: Lans, Saône-et-Loire Autres Lieu Lans Adresse Salle des Fêtes Grande Rue Ville Lans lieuville Salle des Fêtes Grande Rue Lans