Marché de Noël Lanrodec, 5 décembre 2021, Lanrodec.

Marché de Noël Salle polyvalente Kerprin Lanrodec

2021-12-05 – 2021-12-05 Salle polyvalente Kerprin

Lanrodec Côtes d’Armor Lanrodec

La commune de Lanrodec vous propose son marché de Noël.

– Vous êtes exposant et souhaitez tenir un stand, contactez-nous : commune-lanrodec@orange.fr

– Vous êtes visiteur et souhaitez venir, prenez date…

On vous attend nombreux !

commune-lanrodec@orange.fr +33 2 96 32 61 61

Salle polyvalente Kerprin Lanrodec

