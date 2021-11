Lannion Lannion 22300, Lannion Marché de Noël Lannion Lannion Catégories d’évènement: 22300

Lannion

Marché de Noël Lannion, 24 novembre 2021, Lannion. Marché de Noël Place Saint Yves Ker Uhel Lannion

2021-11-24 10:00:00 – 2021-12-04 17:30:00 Place Saint Yves Ker Uhel

Lannion 22300 Lannion Marché de Noël dans le quartier de Ker Uhel ce samedi. De nombreuses animations gratuites seront proposées tout au long de la journée, avec des tours en calèche, des animations musicales, avec la présence de différents groupes et des chorales. Des jeunes effectueront également des démonstrations sur le Parkour.

Restauration sur place +33 6 17 60 13 66 Marché de Noël dans le quartier de Ker Uhel ce samedi. De nombreuses animations gratuites seront proposées tout au long de la journée, avec des tours en calèche, des animations musicales, avec la présence de différents groupes et des chorales. Des jeunes effectueront également des démonstrations sur le Parkour.

Restauration sur place Place Saint Yves Ker Uhel Lannion

dernière mise à jour : 2021-10-27 par

Détails Catégories d’évènement: 22300, Lannion Autres Lieu Lannion Adresse Place Saint Yves Ker Uhel Ville Lannion lieuville Place Saint Yves Ker Uhel Lannion