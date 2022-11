Marché de Noël Landunvez Landunvez Catégories d’évènement: Finistère

Finistère Landunvez Finistère Nous vous attendons nombreux le dimanche 11 décembre, à la salle omnisports de Landunvez pour notre traditionnel marché de Noël organisé par la municipalité. En plus des nombreux artisans et commerçants qui seront présents cette année, vos enfants pourront se faire maquiller, jouer avec notre Ecran Lü et profiter de la buvette et des crêpes! Un moment convivial et joyeux où vous pourrez découvrir des petits artisans locaux également. Il y en aura pour tous les budgets!!!Et, bien entendu, le Père Noël fera son apparition à 16h30. bim@landunvez.fr +33 2 98 89 91 02 https://www.landunvez.fr/ Landunvez

