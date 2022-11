Marché de Noël Landudec Landudec Catégories d’évènement: Finistère

Landudec

Marché de Noël Landudec, 10 décembre 2022, Landudec.

Landudec Finistère

2022-12-10 – 2022-12-10

Finistère Landudec Plongez dans la magie de Noël ! Marché avec des artisans locaux

Illuminations, ballades en calèche, vin chaud, tartiflette. (Prix du repas : 12 €)

Parade de noël à 17h30 avec bien évidemment le père Noël et ses lutins, et pleins de surprises…

Une tombola sera aussi organisée .

Ouverture du marché :

Le samedi 10 : de 16h à 20h et le dimanche 11 de 10h à 18h. +33 6 34 96 92 18 Landudec

