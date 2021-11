Lagrasse Lagrasse Aude, Lagrasse MARCHÉ DE NOËL Lagrasse Lagrasse Catégories d’évènement: Aude

Lagrasse

MARCHÉ DE NOËL Lagrasse, 5 décembre 2021, Lagrasse. MARCHÉ DE NOËL Lagrasse

2021-12-05 10:00:00 – 2021-12-05 18:00:00

Lagrasse Aude Lagrasse 10ème Marché de Noël de Lagrasse, les 4 et 5 décembre prochains. 43 exposants vous offriront une occasion unique de faire des cadeaux originaux pour les fêtes. Venez nombreux !!! contact@cdf-lagrasse.com https://www.cdf-lagrasse.com/ Lagrasse

dernière mise à jour : 2021-11-08 par A.D.T. de l’Aude / ADT 11

Détails Catégories d’évènement: Aude, Lagrasse Autres Lieu Lagrasse Adresse Ville Lagrasse lieuville Lagrasse