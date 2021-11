Marché de Noël Ladon, 12 décembre 2021, Ladon.

Marché de Noël Ladon

2021-12-12 08:00:00 – 2021-12-12 13:00:00

Ladon Loiret Ladon

Marché de Noël sous la Halle, idées cadeaux, produits locaux avec nos producteurs et artisans, visite du Père-Noël et animation avec le groupe vocal Polygamm’. Café offert par la municipalité et panier garnis à gagner.

mairie.ladon@wanadoo.fr +33 2 38 95 50 22

