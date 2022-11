Marché de Noël Lacapelle-Biron Lacapelle-Biron Catégories d’évènement: Lacapelle-Biron

Lot-et-Garonne

Marché de Noël Lacapelle-Biron, 18 décembre 2022, Lacapelle-Biron. Marché de Noël

Salle polyvalente Lacapelle-Biron Lot-et-Garonne

2022-12-18 – 2022-12-18 Lacapelle-Biron

Lot-et-Garonne Lacapelle-Biron EUR 0 0 Le comité des fêtes organise un marché de Noël : artisans, producteurs, créateurs et présence du Père Noël. Le comité des fêtes organise un marché de Noël : artisans, producteurs, créateurs et présence du Père Noël. +33 6 84 54 39 83 comité des fêtes

Lacapelle-Biron

dernière mise à jour : 2022-11-21 par OT Fumel – Vallée du Lot

Détails Catégories d’évènement: Lacapelle-Biron, Lot-et-Garonne Autres Lieu Lacapelle-Biron Adresse Salle polyvalente Lacapelle-Biron Lot-et-Garonne OT Fumel - Vallée du Lot Ville Lacapelle-Biron lieuville Lacapelle-Biron Departement Lot-et-Garonne

Marché de Noël Lacapelle-Biron 2022-12-18 was last modified: by Marché de Noël Lacapelle-Biron Lacapelle-Biron 18 décembre 2022 Lacapelle-Biron Lot-et-Garonne Salle polyvalente Lacapelle-Biron Lot-et-Garonne OT Fumel - Vallée du Lot

Lacapelle-Biron Lot-et-Garonne