Marché de Noël L’Absie L'Absie Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

L'Absie

Marché de Noël L’Absie, 4 décembre 2022, L'Absie. Marché de Noël

Salle des fêtes Yvonne Limoge L’Absie Deux-Sèvres

2022-12-04 – 2022-12-04 L’Absie

Deux-Sèvres L’Absie EUR Marché de Noël avec de nombreux exposants. Vous pourrez trouver des produits locaux, bijoux, spécialités, beauté, des idées cadeaux pour Noël.

Restauration sur place, buvette et bien sur l’arrivée du père noël à partir de 16h00. Marché de Noël avec de nombreux exposants. Vous pourrez trouver des produits locaux, bijoux, spécialités, beauté, des idées cadeaux pour Noël.

Restauration sur place, buvette et bien sur l’arrivée du père noël à partir de 16h00. +33 6 17 80 75 99 Imprimerie A.Lievre

L’Absie

dernière mise à jour : 2022-11-19 par

Détails Catégories d’évènement: Deux-Sèvres, L'Absie Autres Lieu L'Absie Adresse Salle des fêtes Yvonne Limoge L'Absie Deux-Sèvres Ville L'Absie lieuville L'Absie Departement Deux-Sèvres

Marché de Noël L’Absie 2022-12-04 was last modified: by Marché de Noël L’Absie L'Absie 4 décembre 2022 Deux-Sèvres L'Absie Salle des fêtes Yvonne Limoge L'Absie Deux-Sèvres

L'Absie Deux-Sèvres