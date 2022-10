Marché de Noël Labastide-d’Armagnac Labastide-d'Armagnac Catégories d’évènement: Labastide-d'Armagnac

Marché de Noël

Place Royale Labastide-d'Armagnac Landes

2022-12-04

Landes Nous vous attendons nombreux à ce marché de Noël, les enfants y trouveront des animations et un goûter, un concours de décoration de stands, tombola…

Venez passer un Noël magique à Labastide d’Armagnac dimanche 4 décembre de 10h à 18h !!!!

Manifestation organisée par les Amis de l’Eglise Notre Dame de Labastide d’Armagnac. Fête, partage, cadeaux et goût des bonnes choses, la place Royale de La Bastide d’Armagnac organise l’événement, rendra hommage aux traditions et aux valeurs avec son marché de Noël et ses animations qui raviront petits et grands. ©lesamisdel’église

