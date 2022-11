MARCHÉ DE NOËL La Salvetat-sur-Agout La Salvetat-sur-Agout Catégories d’évènement: Hérault

MARCHÉ DE NOËL La Salvetat-sur-Agout, 18 décembre 2022, La Salvetat-sur-Agout. MARCHÉ DE NOËL

Chemin du Redoundel

Salle des Fêtes La Salvetat-sur-Agout Hérault

2022-12-18 – 2022-12-18 La Salvetat-sur-Agout

Hérault Toute la journée : Stands de Noël,

Vente de chocolat chaud-café-vin chaud-biscuits par Le Terroir Salvetois.

Venue du Père Noël à 11h

Tombola * Loto des enfants: à 15h (gros lot: une trottinette électrique)

Organisé par la Mairie de La Salvetat +33 4 67 23 48 61 Mairie de La Salvetat

