13821 Papa Noël sera présent !

Il a accepté d’être pris en photo avec ceux qui le désirent ! La seule condition est de promettre d’être bien sage !



Le samedi ouverture du marché à 9h.

Vers 18h, une parade menée par la Mère Noël partira de la Mairie pour rejoindre la Place Pellegrin.



Des cygnes enchanteurs et de grands personnages sur échasses accompagneront la déambulation des lutins-musiciens !



Vers 18h45, sur la place Pellegrin, Monsieur le Maire déclenchera l’illumination complète de la ville et la mise en lumière d’un immense sapin aux mille couleurs.



Après une distribution de friandises, vers 19h30, la parade des lutins de la Mère Noël déambulera vers le stade Germain Camoin d’où sera tiré à 20h30 un feu d’artifice.



Un conseil !! Suivez la parade ! C’est elle qui vous guidera !



Le dimanche vous pourrez parcourir le marché et prendre la photo avec le père noël. L’esprit de Noël s’invite à La Penne sur Huveaune pour les petits et les plus grands !



Marché en extérieur, aux senteurs des délices de Noël (Alimentaire, décorations, cadeaux…). +33 4 91 88 44 00 http://www.ville-lapennesurhuveaune.fr/ La Penne-sur-Huveaune

