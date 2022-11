Marché de Noël La Machine La Machine Catégories d’évènement: La Machine

Marché de Noël

Place des Fusillés La Machine Nièvre

2022-12-17 10:30:00 – 2022-12-17 19:30:00

Place des Fusillés La Machine Nièvre

2022-12-17 10:30:00 – 2022-12-17 19:30:00 La Machine

Nièvre La Machine Artisans locaux et producteurs vous attendent nombreux au Marché de Noël de La Machine. Venez vous faire plaisir et faire plaisir à votre entourage et dénicher le cadeau idéal ! Animations musicales et présence du Père Noël et de son traineau pour des photos souvenirs inoubliables…. Pour clôturer la journée en beauté, feu d’artifice à 19h30. +33 3 86 50 88 94 La Machine

