Marché de Noël La Loupe, 17 décembre 2022, La Loupe.

Marché de Noël

Place Saint-Pol La Loupe Eure-et-Loir

2022-12-17 – 2022-12-18

La Loupe

Eure-et-Loir

La Loupe Eure-et-Loir

Produits artisanaux et animations

Les idées cadeaux ne manqueront pas entre les bières de la Baz, les producteurs de cidre et produits dérivés de l’AOP Cidre du Perche, la céramique, la vannerie, des objets de décoration et meubles en bois, des bijoux… Il y en aura pour tous les goûts avec une quinzaine d’expsants !

Les enfants ne sont pas oubliés avec 1, 2, 3 soleil qui proposera de s’amuser avec leurs jeux anciens. Et pour se réchauffer, direction le goûter des cafetiers-terrasses avec chocolat chaud, vin chaud eau menu !

Samedi 17 décembre : dès 10h – concert de jazz manouche et à 19 h – feu d’artifice.

Dimanche 18 décembre : 17h – spectacle de feu Étincelle, un voyage initiatique autour du feu et à 19h – spectacle de feu SuperShow, basé sur des influences électro et hip hop.

Ambiance chaleureuse, produits locaux et vin chaud & spectacles, ne ratez pas le marché de noël de Nogent-le-Rotrou !

+33 2 37 37 30 10

La Loupe

dernière mise à jour : 2022-11-19 par