MARCHE DE NOEL « LA LIQUIERE EN FETE » Cabrerolles

2021-12-05 09:00:00 – 2021-12-05 17:00:00

Cabrerolles Hérault Cabrerolles MARCHE DE NOEL organisé par le « Comité des 5 Hameaux » à la salles des Rencontres, du hameau de la Liquière, commune de Cabrerolles, le dimanche 5 décembre de 9 h à 17 h : commerçants, artisans, producteurs, manèges, crêpes et boissons.

Déjeuner sur place ou à emporter, repas de fête préparé par Ô petits Bontemps.

Tarifs : Adulte 20 € « entrée, plat dessert », Enfant 12 € « Plat, dessert »

