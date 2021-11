Marché de Noël La Houssaye-Béranger, 27 novembre 2021, La Houssaye-Béranger.

Marché de Noël La Houssaye-Béranger

2021-11-27 09:00:00 – 2021-11-27 18:00:00

La Houssaye-Béranger 76690 La Houssaye-Béranger

Venez nombreux au marché artisanal de Noël. Le Père Noël sera même présent de 11h à 12h et de 16h à 17h ! Restauration sur place : boissons fraîches et chaudes, gâteaux, friandises et vin chaud.

+33 6 65 64 01 11

La Houssaye-Béranger

dernière mise à jour : 2021-10-30 par