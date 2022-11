Marché de Noël La Haye-Pesnel La Haye-Pesnel Catégories d’évènement: La Haye-Pesnel

Manche

Marché de Noël La Haye-Pesnel, 11 décembre 2022, La Haye-Pesnel. Marché de Noël

Avenue Ernest Corbin La Haye-Pesnel Manche

2022-12-11 – 2022-12-11 La Haye-Pesnel

Manche La Haye-Pesnel Marché de Noël organisé par le Comité des Fêtes de La Haye-Pesnel et 2APH, une vingtaine d’artisans viendront vous proposer leurs création, de bonnes idées pour vos cadeaux de Noël. Marrons chauds, crêpes et vin chaud !

Salle du Pays Hayland. Marché de Noël organisé par le Comité des Fêtes de La Haye-Pesnel et 2APH, une vingtaine d’artisans viendront vous proposer leurs création, de bonnes idées pour vos cadeaux de Noël. Marrons chauds, crêpes et vin chaud !

Salle du Pays Hayland. 2aph.lhp@gmail.com +33 6 79 84 63 90 La Haye-Pesnel

dernière mise à jour : 2022-11-22 par

Détails Catégories d’évènement: La Haye-Pesnel, Manche Autres Lieu La Haye-Pesnel Adresse Avenue Ernest Corbin La Haye-Pesnel Manche Ville La Haye-Pesnel lieuville La Haye-Pesnel Departement Manche

La Haye-Pesnel La Haye-Pesnel Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-haye-pesnel/

Marché de Noël La Haye-Pesnel 2022-12-11 was last modified: by Marché de Noël La Haye-Pesnel La Haye-Pesnel 11 décembre 2022 Avenue Ernest Corbin La Haye-Pesnel Manche La Haye-Pesnel manche

La Haye-Pesnel Manche