Marché de Noël – La Halle aux Poissons Le Havre, 10 décembre 2022, Le Havre.

Marché de Noël – La Halle aux Poissons

Rue du Général Faidherbe Le Havre Seine-Maritime

2022-12-10 12:00:00 12:00:00 – 2022-12-11 19:00:00 19:00:00

Le Havre

Seine-Maritime

The Gros Marché sera présent avec plus de 25 stands vintage et Made in France !

Des vêtements pour hommes, femmes et enfants, de la décoration, du mobilier, de l’upcycling, des créateurs et des illustrateurs… Cette année, afin de vous faire plaisir et faire plaisir à la famille pour Noël, il vous sera proposé un énorme marché vintage et créateurs avec plus d’une vingtaine de boutiques.

The Gros Marché sera présent tout le week-end dans une ambiance festive où il y aura de quoi se faire plaisir avec des shops triés sur le volet.

Entrée libre, les 10 et 11 décembre de 12h à 19h.

