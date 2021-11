La Hague La Hague La Hague, Manche Marché de Noël La Hague La Hague Catégories d’évènement: La Hague

Manche

Marché de Noël La Hague, 3 décembre 2021, La Hague. Marché de Noël La Hague

2021-12-03 – 2021-12-05

La Hague Manche Marché de Noël de l’association des commerçants Hague commerces

La mairie de La Hague met à disposition de l’association des commerçants « Hague commerces » 5 chalets pour organiser un marché de Noël. Du 03/12 au 05/12 : place du marché à… La Hague

dernière mise à jour : 2021-11-26 par

Détails Catégories d’évènement: La Hague, Manche Autres Lieu La Hague Adresse Ville La Hague lieuville La Hague