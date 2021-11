La Guyonnière Mairie de La Guyonnière La Guyonnière, Vendée MARCHÉ DE NOËL – La Guyonnière Mairie de La Guyonnière La Guyonnière Catégories d’évènement: La Guyonnière

**MARCHÉ DE NOËL de La Guyonnière** **en** _**présence du Père Noël**_ Vendredi 10 Décembre 2021 – 19h/23h (rue du Commerce – place de la Mairie) **_Venez découvrir_** : * Nos exposants * Nos idées cadeaux * Nos Animations : contes, cracheurs de feux, atelier bougies… * Restauration sur place

Entrée libre : PASS SANITAIRE ET MASQUE OBLIGATOIRES

