Marché de Noël La Gacilly La Gacilly Catégories d’évènement: La Gacilly

Morbihan

Marché de Noël La Gacilly, 2 décembre 2022, La Gacilly. Marché de Noël

32 rue Yves Rocher La Gacilly Phare culturel La Gacilly Morbihan La Gacilly 32 rue Yves Rocher

2022-12-02 – 2022-12-02

La Gacilly 32 rue Yves Rocher

La Gacilly

Morbihan Rejoignez-nous, accessoirisés si vous le voulez !

De 19h30 à 20h30, vous pourrez entendre la chorale des enfants de l’école.

À 20h, vous verrez le père Noël avec sa distribution de bonbons, puis une séance photos.

Vente de décorations par les enfants et parents, exposants locaux, brocante, restauration rapide et buvette. +33 2 99 08 12 80 La Gacilly 32 rue Yves Rocher La Gacilly

dernière mise à jour : 2022-11-21 par

Détails Catégories d’évènement: La Gacilly, Morbihan Autres Lieu La Gacilly Phare culturel Adresse La Gacilly Morbihan La Gacilly 32 rue Yves Rocher Ville La Gacilly lieuville La Gacilly 32 rue Yves Rocher La Gacilly Departement Morbihan

La Gacilly Phare culturel La Gacilly Morbihan https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-gacilly/

Marché de Noël La Gacilly 2022-12-02 was last modified: by Marché de Noël La Gacilly La Gacilly Phare culturel 2 décembre 2022 32 rue Yves Rocher La Gacilly Phare culturel La Gacilly Morbihan la Gacilly morbihan

La Gacilly Morbihan