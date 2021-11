La Ferté Macé La Ferté Macé 61600, La Ferté-Macé Marché de Noël La Ferté Macé La Ferté Macé Catégories d’évènement: 61600

La Ferté Macé 61600 Marché de Noël (20ème édition) avec environ 70 exposants (produits du terroir, articles, cadeaux…) sur la place Leclerc et la rue d’Hautvie

otsi.la-ferte-mace@wanadoo.fr +33 2 33 37 10 97

