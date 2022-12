Marché de Noël La Clayette La Clayette Catégories d’évènement: La Clayette

Saône-et-Loire EUR Événement à ne pas manquer à La Clayette !

Les marché de Noël aura lieu le week-end des 17 et 18 décembre.

Tous les commerces Clayettois seront ouverts et des exposants de produits artisanaux, gastronomie et créateurs seront présents. Avec snack et buvette… et animations ! MARCHE : De 9h à 19h.

ANIMATIONS : De 10h à 120 et de 14h30 à 18h. Le père Noël distribuera des papillotes et les enfants pourront faire une photo avec lui !

Le centre de Colombier présentera une animation sur le thème de Chat Potté le samedi

Structure gonflable place Rambuteau

Le magicien Tom Eduardo sera présent le dimanche

uciaclayettoise@gmail.com +33 6 13 99 51 11

