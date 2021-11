La Chaux-du-Dombief La Chaux-du-Dombief 39150, La Chaux-du-Dombief Marché de Noël La Chaux-du-Dombief La Chaux-du-Dombief Catégories d’évènement: 39150

La Chaux-du-Dombief 39150 La Chaux-du-Dombief Marché de Noël à la salle des fêtes Chaux du Dombief dimanche 12 décembre 2021 dès 10h00 . Buffet Buvette sur place, animations

Vente de sapin de Noël à réserver à l’avance et à récupérer sur place.

Tarifs sapins :

1.25m à 1.50m : 27€

1.50m à 1.75 : 33€

1.75m à 2.0m : 38€

Sur réservation au 06 74 53 24 19

Pour les exposants qui souhaitent s’inscrire, contacter le 06 74 53 24 19

